Аглая Тарасова снялась в «постельной» фотосессии с котом

Российская актриса, наиболее известная по роли в фильме «Лед», 26-летняя Аглая Тарасова «взорвала» Instagram откровенными снимками в постели. Артистка позирует на фотографиях в топе, сделанном из белых цветов. При этом остальные части тела звезды остаются обнаженными.

Невероятное сочетание эротики и нежности свело подписчиков знаменитости с ума. Многие отметили — дерзкие кудряшки очень идут Тарасовой.

Instagram @aglayatarasova

Публикация Аглаи Тарасовой произвела в сети настоящий фурор. Всего за полчаса фотосессию «оценили» своими лайками шесть тысяч пользователей. Поклонники оставили под постом множество комментариев, в которых восхваляли красоту своего кумира.

«Восхитительная нежность и красота»;

«Очень харизматичная и трогательная»;

«В который раз убеждаюсь, что Аглая самая красивая актриса», — написали фолловеры.

Аглая Тарасова приобрела огромную популярность и любовь зрителей, после съемок в полнометражных картинах «Лед» и «Лед-2». Актриса стала обладательницей премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино. Всего на ее счету работа в 19 проектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аглая Тарасова поразила фанатов эффектным черно-белым фото.