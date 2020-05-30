Режим КТО введен на территории города Сунжа в Ингушетии

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Нюра Незванова
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О введении режима контртеррористической опасности сообщили в Оперативном штабе.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Instagram @sunja_ri_2

В городе Сунджа в Ингушетии введен режим контртеррористической опасности, передает ТАСС со ссылкой на Оперштаб региона.

«Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона РФ № 35-ФЗ „О противодействии терроризму“, в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа Республики Ингушетия, район ограниченный: ул. Чкалова, ул. Плиева, ул. Дружбы, ул. Висаитова, ул. Южная, ул. Гарданова, границами населенного пункта», — говорится в распространенном сообщении.

Подробности уточняются.

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Режим КТО введен на территории города Сунжа в Ингушетии

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