Трамп сообщил о новых контактах с Ираном

США и Иран поддерживают контакты по вопросу возможных переговоров. Об этом 22 сентября заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Они хотят вести с нами переговоры. Они ведут их — даже сегодня они общались с нами, и, я бы сказал, отношения развиваются», — сказал президент США.

Трамп выразил уверенность, что отношения между странами развиваются и в итоге стороны смогут договориться. При этом, он заявил, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран передал американской стороне семь условий для начала переговоров. При этом перечень требований в списке Тегеран не раскрыл.

Ранее 5-tv.ru сообщили о том, что Иран передал Соединенным Штатам через посредников из Катара свои условия для переговоров о прекращении военных действий.

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