«Зашел позавтракать голым»: Посетовавший на бедность Тарзан подметает улицы
Забавный видеоролик опубликован в Instagram-аккаунте супруга Наташи Королевой.
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, опубликовал в Instagram забавное видео. На кадрах звезда метет улицу Лос-Анджелеса пальмовой ветвью. Очевидно, ролик сняли еще до того, как все страны закрыли границы в связи с пандемией. Артист рассказал, почему был вынужден выполнять не свойственную для себя работу.
«Отбываю наказание. 100 часов общественных работ. За появление в кафе без одежды. Зашел, как обычно, позавтракать. Как обычно — голый. В Москве почему-то все канает. А здесь говорят: курить можно, а голым заходить нельзя!» — заявил артист.
Поклонники Тарзана пришли в восторг от опубликованных кадров. За несколько часов ролик посмотрели более десяти тысяч человек. Подписчики оставили под постом около сотни шутливых и лестных комментариев.
«Подработка?»
«В будущем может пригодиться!»
«Молодец, всегда на позитиве!»
«Вы классный!» — написали фолловеры.
Больше недели назад Тарзан оказался в эпицентре скандала после того, как пожаловался на безденежье. Звезду возмутило, что государство оказывает поддержку врачам и пенсионерам, но не помогает артистам. После этого знаменитости предложили подработать на ферме и в такси.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан опубликовал фотографию, на которой моет пол тряпкой. Он пояснил, что устроился работать «по специальности», поскольку в «половых делах» соображает.
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