«Зашел позавтракать голым»: Посетовавший на бедность Тарзан подметает улицы

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Ниса Мурзанаева
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Забавный видеоролик опубликован в Instagram-аккаунте супруга Наташи Королевой.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, опубликовал в Instagram забавное видео. На кадрах звезда метет улицу Лос-Анджелеса пальмовой ветвью. Очевидно, ролик сняли еще до того, как все страны закрыли границы в связи с пандемией. Артист рассказал, почему был вынужден выполнять не свойственную для себя работу.

«Отбываю наказание. 100 часов общественных работ. За появление в кафе без одежды. Зашел, как обычно, позавтракать. Как обычно — голый. В Москве почему-то все канает. А здесь говорят: курить можно, а голым заходить нельзя!» — заявил артист.

Instagram @tarzan___official

Поклонники Тарзана пришли в восторг от опубликованных кадров. За несколько часов ролик посмотрели более десяти тысяч человек. Подписчики оставили под постом около сотни шутливых и лестных комментариев.

«Подработка?»

«В будущем может пригодиться!»

«Молодец, всегда на позитиве!»

«Вы классный!» — написали фолловеры.

Больше недели назад Тарзан оказался в эпицентре скандала после того, как пожаловался на безденежье. Звезду возмутило, что государство оказывает поддержку врачам и пенсионерам, но не помогает артистам. После этого знаменитости предложили подработать на ферме и в такси.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан опубликовал фотографию, на которой моет пол тряпкой. Он пояснил, что устроился работать «по специальности», поскольку в «половых делах» соображает.

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