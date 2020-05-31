Главной интернет-сенсацией уходящей недели стала социальная сеть Twitter, которая подвергла цензуре своего, пожалуй, главного пользователя - американского президента Дональда Трампа. Трамп, который, к слову, по популярности своего аккаунта уделывает в одно лицо New York Times и Washington Post, написал о том, что в Америке голосование на удаленке может привести к подтасовкам со стороны демократов.

Twitter прицепил к его постам об этом пометку, что президент врет и что назначенные большими авторитетами независимые эксперты, сторонники демократов естественно считают, что все будет честно. Трамп обвинил социальную сеть в предвыборной цензуре и сейчас грозится ей репрессиями за своеволие - но делает это, что характерно, в Twitter.

Тут что интересно: на этой неделе соцплатформы-гиганты еще дважды стали сенсациями. Youtube, например, снес сразу несколько каналов, выступавших с пророссийских позиций просто потому, что может. А потом сделал шаг куда более смелый, с западной точки зрения - запретил новый фильм знаменитого режиссера Майкла Мура, обладателя Оскара и Золотой пальмовой ветви. Причиной стало то, что Мур снял фильм, который очень не понравился «зеленому лобби».

Таким образом в мире вырисовывается поворотный момент. Те, у кого все это время была настоящая власть над реальностью, то есть соцсетевые гиганты, начали, наконец, эту власть применять по-настоящему, не оглядываясь на людишек.

Даже с учетом того, что эти людишки - знаменитые режиссеры, политики или даже глава самой сильной западной страны. Чем это кончится для Запада – мы не знаем. Может быть, Трампу удастся победить Twitter, а может быть, с помощью Twitter врагам удастся победить Трампа, и тогда над Западом очень скоро встанет такая диктатура единственной и настоящей истины, что все альтернативные голоса будут просто заткнуты и заглохнут навсегда.

А вот нашей стране придется тоже в этом году решать, зачем нам нужны платформы, проводящие вполне четкую антироссийскую идеологическую линию, потому что если это не сделает по закону государство, то это, возможно, сделают граждане, не очень соблюдающие закон. Неизвестные граждане, закидавшие офис Google в Москве дымовыми шашками, на это как бы намекают.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей. Документ, по сути он развязывает руки властям, чтобы вмешиваться в работу месенджеров.