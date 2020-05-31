Звезда «Елок» и сериала «Пекарь и красавица» Чиповская сделала соблазнительное фото в темноте
32-летняя актриса поразила фанатов чувственным снимком, опубликованным в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Фото, видео: Instagram @chi_pa
Популярная российская актриса Анна Чиповская опубликовала в Instagram невероятно чувственный кадр. На фото артистка позирует в вечернем наряде, томно откинувшись назад. Она сделала это таким образом, что взорам подписчиков во всей красе предстала ее восхитительная фигура и впечатляющие формы. Элегантности образу звезды добавили утонченные серьги и подвеска.
32-летняя актриса не стала придумывать замысловатой подписи к фотографии и оставила под постом лишь одно слово. Большего ее фанатам, кажется, и не надо было.
«Вечернее», — написала кинодива в микроблоге.
Поклонники буквально сошли с ума от размещенного пикантного снимка Анны Чиповской. Загадочный, утонченный образ любимицы не оставил подписчиков равнодушными. За несколько часов публикация набрала более семи тысяч отметок «нравится». В комментариях подписчики осыпали любимицу множеством комплиментов.
«Кайф!»
«Зачем так красиво?»
«Богиня»;
«Вы само волшебство! Вы такая… Это просто снос мозга!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что актрису Анну Чиповскую сравнили с петербургской дворянкой.
Читайте также
54%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?