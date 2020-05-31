Звезда «Елок» и сериала «Пекарь и красавица» Чиповская сделала соблазнительное фото в темноте

Популярная российская актриса Анна Чиповская опубликовала в Instagram невероятно чувственный кадр. На фото артистка позирует в вечернем наряде, томно откинувшись назад. Она сделала это таким образом, что взорам подписчиков во всей красе предстала ее восхитительная фигура и впечатляющие формы. Элегантности образу звезды добавили утонченные серьги и подвеска.

32-летняя актриса не стала придумывать замысловатой подписи к фотографии и оставила под постом лишь одно слово. Большего ее фанатам, кажется, и не надо было.

«Вечернее», — написала кинодива в микроблоге.

Instagram @chi_pa

Поклонники буквально сошли с ума от размещенного пикантного снимка Анны Чиповской. Загадочный, утонченный образ любимицы не оставил подписчиков равнодушными. За несколько часов публикация набрала более семи тысяч отметок «нравится». В комментариях подписчики осыпали любимицу множеством комплиментов.

«Кайф!»

«Зачем так красиво?»

«Богиня»;

«Вы само волшебство! Вы такая… Это просто снос мозга!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что актрису Анну Чиповскую сравнили с петербургской дворянкой.