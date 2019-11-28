«Карета подана!»: актрису Анну Чиповскую сравнили с петербургской дворянкой

Актриса Анна Чиповская поделилась с поклонниками архивной фотографией. На снимке семилетней давности поклонники смогли прочувствовать дворянскую атмосферу.

В кадре Анна позирует в одном из исторических зданий Петербурга. На девушке темное платье-футляр с меховой оторочкой по подолу, высокие перчатки и меховая шапка. Образ завершают закрытые фиолетовые туфли.

Instagram @chi_pa

По мнению подписчиков Чиповской, на снимке актриса очень похожа на представительницу дворянской семьи. А некоторые и вовсе заметили в образе звезды некоторую царственность.

«Карета подана, Ваше Величество!»

«Красивая, изящная строгость!» — восхищены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс в тюрбане сравнили с Шамаханской царицей.