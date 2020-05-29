Какими растворами лучше промывать нос, чтобы он «задышал»? Лайфхаки от лор-врача

Нос нужно промывать в любое время года, как страдающим насморком, так и здоровым людям. Об этом рассказала 5-tv.ru врач-оториноларинголог, фониатр Анна Колесникова. В особенности такой совет актуален в период пандемии, когда повышается вероятность попадания в организм патогенов.

Слизистая оболочка носа покрыта слизью и реснитчатым эпителием, которые защищают от попадания в организм вирусов. Однако ее «заслона» хватает на несколько часов, по истечении которых вирусы преодолевают защитный барьер. Самостоятельно удалить из носовой полости опасные элементы помогает орошение. Один из старейших методов профилактики респираторных заболеваний эффективен и при воздействии на слизистую других неблагоприятных факторов. В том числе уличной пыли, что часто происходит в летний период.

Увлажнение носа восполняет нехватку необходимой для него влаги во время зноя, разжижает слизь, упрощая отсмаркивание, уменьшает потребность в сосудосуживающих препаратах, снижает инфекционный отек слизистой.

По словам Анны Колесниковой, в летнее время лучше всего использовать для промывания носа готовые изотонические и гипертонические растворы.

Изотонический раствор морской воды содержит комплекс микроэлементов: магний, цинк, кальций и прочие. Его действие способствует восстановлению слизистой оболочки носа. Такой раствор удаляет слизь и инородные частицы с поверхности слизистой, а главное — повышает местный иммунитет и улучшает мукоцилиарный клиренс — механизм слизистой оболочки от внешних воздействий, включая инфекции.

Гипертонический раствор содержит более высокую концентрацию морской соли. Он способствует удалению избыточной жидкости, межклеточного пространства и облегчению носового дыхания. Его эффект похож на действие сосудосуживающих средств, но достигается другого механизма. Однако при использовании более двух недель этот раствор может сушить слизистую полости носа.

Летом также актуальны дополнительные компоненты. Так, декспантенол заживляет и восстанавливает слизистую оболочки носа, устраняет сухость и корки. А эктоин образует прочные соединения с молекулами воды, формируя защитную пленку, которая препятствует оседанию вредных бактерий.

При этом не стоит бояться, что вместе с вредными веществами человек при орошении носа смоет нормальную микрофлору. Она прикреплена к слизистой, и потерять ее невозможно. Поэтому промывания можно делать столько раз, сколько нужно.

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