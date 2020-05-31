В Москве у безработного мужчины отобрали на улице 12 миллионов рублей

Неизвестные отобрали у безработного москвича 12 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, ограбление произошло около одного из домов на Ленинградском шоссе в районе станции метро «Речной вокзал».

44-летний пострадавший рассказал полицейским, что к нему подошли двое мужчин в масках и брызнули в лицо из перцового баллончика. Злоумышленники избили мужчину и отобрали рюкзак, в котором находились деньги и документы, после чего скрылись.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Не исключено, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео.