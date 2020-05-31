В Москве у безработного мужчины отобрали на улице 12 миллионов рублей

|
Василий Заика
30

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе неподалеку от станции метро «Речной вокзал».

В Москве у безработного мужчины отобрали на улице 12 миллионов рублей

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Неизвестные отобрали у безработного москвича 12 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, ограбление произошло около одного из домов на Ленинградском шоссе в районе станции метро «Речной вокзал».

44-летний пострадавший рассказал полицейским, что к нему подошли двое мужчин в масках и брызнули в лицо из перцового баллончика. Злоумышленники избили мужчину и отобрали рюкзак, в котором находились деньги и документы, после чего скрылись.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Не исключено, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео.

+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
70.75
-0.35 78.55
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:25
Число победивших коронавирус в Москве превысило 80 тысяч человек
10:14
Волочкова рассказала, как много работает, чтобы иметь идеальное тело
10:01
В Москве у безработного мужчины отобрали на улице 12 миллионов рублей
9:49
Снова холод? Какая погода ожидается со 2 июня в европейской части России
9:34
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
9:15
Илон Маск призвал человечество гордиться запуском Crew Dragon

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых стали секс-символами
Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»

Новости Lentainform

Загрузка...