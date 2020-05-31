Видео момента мощнейшего взрыва в доме в Омске

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека.

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Фото, видео: ВКонтакте @ru_chp

Видео момента взрыва в одноэтажном доме барачного типа на улице 1-я Осенняя сняли случайные очевидцы произошедшего.

Судя по кадрам, сначала начался пожар, а затем произошел мощный взрыв.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Предварительно, пострадали четыре человека, одному из них понадобилась госпитализация.

В тушении пожара был задействован 51 человек и 15 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент обрушения балконов в центре Петербурга.

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