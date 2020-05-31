Видео момента мощнейшего взрыва в доме в Омске
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Фото, видео: ВКонтакте @ru_chp
Видео момента взрыва в одноэтажном доме барачного типа на улице 1-я Осенняя сняли случайные очевидцы произошедшего.
Судя по кадрам, сначала начался пожар, а затем произошел мощный взрыв.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Предварительно, пострадали четыре человека, одному из них понадобилась госпитализация.
В тушении пожара был задействован 51 человек и 15 единиц техники.
Ранее 5-tv.ru публиковал момент обрушения балконов в центре Петербурга.
Читайте также
35%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?