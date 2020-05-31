ТОП-3 знаков зодиака, представители которых доводят женщин до ручки
Астрологи считают, что союз с ними станет ночным кошмаром для любой барышни.
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Любовь, как и красота, как известно, требует жертв. Но подчас, вкладываясь в отношения, мы в итоге понимаем, что боролись зря, и наш избранник изначально был человеком, неспособным на долгий и прочный союз. Астрологи убеждены, что есть знаки зодиака, с представителями которых точно не стоит связывать жизнь, пишет издание Femmie.
Рак
Раки очень эмоциональны. Но их чувства нестабильны, подчас они сами не могут сказать, что именно испытывают к женщине, и насколько это серьезно. Полюбив, они не бросят, но и не прекратят рассматривать другие варианты. И если вы не хотите превратиться в личного психолога для такого мужчины, не стоит доверят ему свое сердце.
Козерог
Козероги так сосредоточены на достижении своих целей, что порой у них нет ни времени, ни сил на личную жизнь. Но если отношения все же завязались, они будут тщательно вас проверять, достойны ли вы их внимания. Такие проверки изматывают, а если вы вдруг решите, что с вас довольно, Козерог не поспешит вас отпустить. Он обвинит вас в оскорблении его искренних намерений и будет играть на чувстве вины.
Телец
Очень своенравный знак. Такие мужчины упрямы и способны выжать из любимой все соки. Они большие прагматики, поэтому им трудно выражать эмоции. Если Телец не в духе, а это с ними бывает часто, он становится раздражительным и грубым, начинает срываться на близких. Чем терпеть такое отношение, лучше поверить, что есть и другие варианты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о двух знаках зодиака, представителям которых трудно признаться в любви.
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