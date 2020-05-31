ТОП-3 знаков зодиака, представители которых доводят женщин до ручки

|
Алина Потёмкина
125

Астрологи считают, что союз с ними станет ночным кошмаром для любой барышни.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Baumann, Rudolf, uwe umstätter, Oleksiy Maksymenko

Любовь, как и красота, как известно, требует жертв. Но подчас, вкладываясь в отношения, мы в итоге понимаем, что боролись зря, и наш избранник изначально был человеком, неспособным на долгий и прочный союз. Астрологи убеждены, что есть знаки зодиака, с представителями которых точно не стоит связывать жизнь, пишет издание Femmie.

Рак

Раки очень эмоциональны. Но их чувства нестабильны, подчас они сами не могут сказать, что именно испытывают к женщине, и насколько это серьезно. Полюбив, они не бросят, но и не прекратят рассматривать другие варианты. И если вы не хотите превратиться в личного психолога для такого мужчины, не стоит доверят ему свое сердце.

Козерог

Козероги так сосредоточены на достижении своих целей, что порой у них нет ни времени, ни сил на личную жизнь. Но если отношения все же завязались, они будут тщательно вас проверять, достойны ли вы их внимания. Такие проверки изматывают, а если вы вдруг решите, что с вас довольно, Козерог не поспешит вас отпустить. Он обвинит вас в оскорблении его искренних намерений и будет играть на чувстве вины.

Телец

Очень своенравный знак. Такие мужчины упрямы и способны выжать из любимой все соки. Они большие прагматики, поэтому им трудно выражать эмоции. Если Телец не в духе, а это с ними бывает часто, он становится раздражительным и грубым, начинает срываться на близких. Чем терпеть такое отношение, лучше поверить, что есть и другие варианты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о двух знаках зодиака, представителям которых трудно признаться в любви.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
70.75
-0.35 78.55
0.29
ТОП-3 знаков зодиака, представители которых доводят женщин до ручки

Последние новости

13:16
ТОП-3 знаков зодиака, представители которых доводят женщин до ручки
13:01
Серийные педофилы, годами насиловавшие мальчиков, задержаны в Петербурге
12:46
Американская дочь Малинина хочет отсудить у отца 15 миллионов рублей
12:39
Пульмонолог рассказал об упражнениях, которые помогут восстановить легкие после пневмонии
12:27
В Верховной раде заявили о потребности Украины в российском рынке
12:16
«Клубнику от курицы не отличить»: Песков о потере обоняния при COVID-19

Сейчас читают

Астролог оценила шансы Прилучного и Муцениеце остаться вместе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Пригожин прокомментировал историю с гуманитарной помощью в виде «Доширака»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок