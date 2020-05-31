Вячеслав Малафеев рассказал, чем займется после ухода из «Зенита»

Заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев заявил о том, что покидает любимый клуб, за который играл всю свою карьеру. В беседе с 5-tv.ru он рассказал о причинах такого решения, а также рассказал, чем займет освободившееся время.

Футболист поблагодарил клуб, который помог ему реализовать мечту — вывести сине-бело-голубых на первое место среди российских клубов.

«Я очень благодарен футбольному клубу „Зенит“ и руководству, что дали мне такую возможность. Что-то получалось, что-то нет, но в целом, я считаю, основная задача, ради которой я пришел в „Зенит“, она была достигнута. „Зенит“ стал в прошлом году чемпионом и в этом году лидирует. Понятно, что моя деятельность была связана не только с первой командой. Слишком большой фронт работы, что-то не получилось. В любом случае я благодарен: хочу поблагодарить и руководство, и болельщиков наших, и пожелать „Зениту“ стать чемпионом в этом году», — сказал Малафеев.

Причины, по которым он решил покинуть клуб, оказались неоднозначными. По словам игрока, это было общее решение. Зато теперь он сможет уделить больше внимания своему бизнесу, заметил футболист.

«Почему решил уйти? Тут не так просто ответить. Не только тут было мое желание, скажем так. И у клуба было свое видение в этом вопросе. Я думаю, что в нынешней ситуации мы нашли точки соприкосновения, и я спокойно продолжу свою деятельность в рамках своих бизнес-процессов, которые у меня есть. Это и компания М16, недвижимость, и горнолыжный клуб. Также остальные направления, которые я отложил, учитывая, что я работал в футбольном клубе „Зенит“. Поэтому у меня будет больше времени для творчества», — ответил Малафеев.

Вячеслав Малафеев играл за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе команды стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. После завершения карьеры футболиста был назначен на пост заместителя спортивного директора родного клуба.

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