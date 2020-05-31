«Вам нужна лодка»: Садальский пожаловался на протекающую крышу

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Валентин Черников
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Народный артист бросился спасать себя и соседей от потопа.

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Фото, видео: Instagram @stassadal

Протекшая крыша доставила немало хлопот Станиславу Садальскому. Актер опубликовал в Instagram пост, в котором показал последствия случившейся с ним неприятности. На фото народный артист стоит посреди своей квартиры в Замоскворецком районе столицы и с улыбкой указывает на оторвавшийся сверху кусок обоев. Возле него тазик с водой — единственное, что пока спасает знаменитого жильца и его соседей от потопа.

«Что в Москве, льет дождь четыре дня, узнал только в своей квартире. Я же на самоизоляции, звоню в мэрию, записывают, присылают людей, но они ничего не могут сделать. Думаю, НЛО. 15 лет живу в этой квартире было сухо, а теперь Ниагара. Весело. А что делать… на крыше природный бассейн образовался, прелесть. Начинает надоедать, но бросить собирать воду не могу — соседей снизу зальет, жалко их», — рассказал Садальский.

Instagram @stassadal

Подписчики в комментариях дали актеру массу советов, как исправить ситуацию: вызвать «аварийку», пожаловаться в управляющую компанию, продолжать звонить в городские службы и прочее.

«Собянин мстит за критику в свой адрес», — в шутку предположил один из поклонников. Однако в свое время Садальский, напротив, высказывался о мэре Москвы положительно. В частности, предлагал назначить его главой Союза кинематографистов вместо Никиты Михалкова.

«Я же за Собянина. Не заделает крышу — буду думать», — ответил автор поста.

«Ну хоть какое-то разнообразие»;

«Вы еще больше народный, чем народ думал!»

«Жесть. Скоро поплывете. Станислав, вам нужна лодка», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры обрушившегося на столицу мощного ливня.

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