Проект Пятого канала «Великолепная Пятерка» признан лучшим российским сериалом

Детективный сериал Пятого канала о буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга «Великолепная Пятерка» признан лучшим российским телепроектом продолжительностью более 24 серий. Такое решение вынесла Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Награждение победителей VIII Премии АПКиТ состоялось 31 мая. Впервые с 2013 года церемония прошла в режиме онлайн. Для ее проведения Ассоциация отдала предпочтение одной из самых мощных технологических площадок страны — телецентру Пятого канала. Трансляция велась из первой студии легендарного петербургского телецентра на Чапыгина, 6. Там была собрана технологическая платформа, аналогов которой нет в России. Технология в сфере онлайн-конференций TrueConf позволила объединить почти 200 участников церемонии.

В этом году статуэтки ручной сборки из оптического стекла, натурального камня и полированной латуни получили 22 лауреата. Помимо «Великолепной пятерки» лучшими сериалами, но с меньшим хронометражем, стали «Батальон» и «Шторм». Последний собрал максимальное число основных наград премии. В частности, за лучшую режиссерскую работу и сценарную работу. Исполнитель главный роли в «Шторме» Александр Робак признан лучшим актером, а снявшийся там же Максим Лагашкин — лучшим актером второго плана.

По количеству завоеванных статуэток «Шторму» не уступил только сериал «Эпидемия». Ленту назвали лучшей в пяти номинациях: операторская работа, грим, монтаж, исполнительница главной роли — Виктория Исакова и актриса второго плана — Марьяна Спивак.

Среди анимационных сериалов награду получил «Три кота», а среди комедийных — «Жуки». Главным художественным фильмом 2019 года АПКиТ признала картину «Текст» с Александром Петровым в главной роли. Другой фильм с ним же — «Гоголь» — взял статуэтку за визуальные эффекты.

Премия АПКиТ — единственный в России профессиональный приз, который присуждается российским кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, а также представителям индустрии, чья работа внесла значительный вклад в отечественный кинематограф и его развитие. Награду среди производителей киносериального контента считают российским аналогом премии «Эмми».

Ранее 5-tv.ru передавал прямую трансляцию вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения-2020.