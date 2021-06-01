Что можно и нельзя делать 1 июня в день памяти великого князя Дмитрия Донского

Во вторник, 1 июня, Луна продолжает убывать, оставаясь в созвездии Водолея, что располагает к гармонии, спокойствию, приятному общению и даже некоторому легкомыслию. При этом 21-е лунные сутки несут в себе сильный энергетический заряд, и если не научиться управлять этой энергией, она может стать разрушительной. Поэтому в этот день необходимо тщательно взвешивать свои возможности и не действовать наобум. Важно также воздержаться от проявления любой агрессии и избегать ссор, последствия которых в этот день могут оказаться фатальными.

В народном календаре этот день получил название Иван Долгий — в честь преподобного Иоанна Угличского, помять которого чтит 1 июня православная церковь. Он был заключен в темницу своим дядей великим князем московским Иоанном III Васильевичем, и томился там без вины 32 года, утешаясь молитвами. Перед смертью Иван принял схиму под именем Игнатий, а когда скончался в возрасте 45 лет, от тела преподобного, по преданию, изошло благоухание, наполнившее весь город.

Что нужно делать 1 июня

На Ивана Долгого принято было сажать огурцы. А еще этот день в народе связывали с привлечением богатства, поэтому работали 1 июня не покладая рук от рассвета до заката. Люди верили, что если на Ивана Долгого лениться, все лето придется перебиваться подножным кормом. Кроме того, деньги «липли» к рукам, производили специальные ритуалы и произносили заговоры. Можно, например, перед сном положить свой кошелек под подушку и при этом произнести:

«Приходи доход до моих ворот, заходи в дом — будь здесь сейчас и потом. Тебе с нами оставаться — нам в деньгах не нуждаться».

По лунному календарю день тоже считается благоприятным для домашней работы. Полезно также выбросить или раздать ненужные вещи, чтобы освободить в доме не только физическое, но и энергетическое пространство.

Луна в этот день благоволит к путешественникам, поэтому в длительные поездки можно отправляться смело — дорога принесет положительные эмоции. А если обстоятельства не позволяют путешествовать, хорошо просто прогуляться с близкими людьми. Положение Луны также благоприятно для смены места работы.

Чего нельзя делать 1 июня

На Ивана Долгого не подавали хлеб да соль, считалось, что это принесет в дом несчастье. По той же причине нельзя также в этот день просить любые продукты, даже взаймы.

В соответствии с лунным календарем стоит воздержаться от разговоров с начальством, поиска деловых партнеров, оформления кредитов и крупных покупок. С домашними тоже следует избегать выяснения отношений, а задушевные разговоры в этот день могут лишить вас энергии.

Православная церковь 1 июня чтит память святого благоверного князя Димитрия Донского, который прославился не только своим благочестием, но и талантом политика, а также воинской доблестью. Внук Ивана Калиты продолжил дедово начинание по объединению русских земель, построил в Москве белокаменный Кремль, а также возглавил борьбу против Золотой Орды.

21 сентября 1380 года полки под предводительством Дмитрия одержали историческую победу над войском хана Мамая на Куликовом поле между реками Непрядвой и Доном, за что князь и получил прозвище Донской. Перед битвой он посетил Троице-Сергиеву лавру и получил благословение игумена Сергия Радонежского, который предсказал победу.

Народные приметы на 1 июня

Если в первый день июня пойдет дождь, весь оставшийся месяц будет засушливым

Если в начале июня частые туманы — грибы будут хорошо расти

Если 1 июня погода прохладная, таким будет и весь месяц.

Если на поле собралось много птиц — быть беде.

Сон, приснившийся в ночь на 1 июня, сбудется через неделю.

Именины 1 июня у Александра, Анастасии, Андрея, Дмитрия, Антона, Василия, Виктора, Георгия, Григория, Ивана, Игнатия, Максима, Матвея, Николая, Олега, Павла, Михаила и Сергея.

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