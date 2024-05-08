Суд Берлина отказался снимать запрет на демонстрацию советской символики
Под запретом даже фронтовые песни и торжественные шествия.
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
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В Берлине полиция и городской суд отказали нашим соотечественникам в проведении памятных акций ко Дню Победы. Без внимания осталось и требование российского посольства.
Дело в том, что власти Берлина запретили демонстрировать георгиевские ленты, советские флаги, знамена, военную форму. Словом, любую атрибутику, которая ассоциируется с Днем Победы и Красной армией. Под запретом даже фронтовые песни и торжественные шествия. Иск с требованием снять ограничения уже находится в вышестоящем суде земли Бранденбург.
«Суд Берлина нам отказывает. То есть они отказывают нам в проведении Дня Победы с атрибутикой, которая победила фашизм. Мы подали сейчас в высший суд земли, и ждем решение дальше. После него есть также высший суд всей Германии. Посмотрим, как это будет в действительности. Очень надеемся, что все же фашизм в Германии прекратится», — подчеркнула Елена Колбасникова.
Агрессивно настроена и эстонская полиция. В Таллине призвали местных жителей доносить на тех, кто примет участие в памятных акциях и шествиях. А их организаторам грозят тюремным сроком. Кроме того, завтра в столице ограничат проход на военное кладбище, где, в том числе находятся могилы советских военнослужащих.
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