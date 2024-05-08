Высокие гости: в Москву прибывают лидеры стран в преддверии Дня Победы

Главы государств примут участие в Параде Победы на Красной площади.

Тем временем в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы прибывают зарубежные лидеры.

Сегодня в столицу прилетел президент Гвинеи-Бисау. Чуть ранее в аэропорту Домодедово торжественно встретили лидера Лаоса, он также, станет почетным гостем парада на Красной площади.

В столицу уже приехали премьер-министр Армении, лидеры Белоруссии, Киргизии, в ближайшее время будет и делегация из Казахстана и Узбекистана.

Приглашение принял и президент Кубы. Он прибыл в Россию с официальным визитом накануне.