Какие финанстовые изменения ждут россиян с 1 июня

Эфирная новость 19

Новые технические возможности, в частности, упростили работу судебных прстаово.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

С начала лета произойдут изменения в финансовой жизни россиян.

С 1 июня должникам не уйти от взысканий. Судебным приставам откроют доступ ко всем банковским счетам, к информации о валюте, в которой хранятся деньги, и к данным о передвижении средств.

В июне банкам придется отменить так называемый «роуминг» — комиссию за денежные переводы из одного региона в другой. Теперь плательщик и получатель — клиенты одного банка — смогут делать это бесплатно.

Также в июне начнутся выплаты так называемых «коронавирусных» пособий — материальной помощи семьям с детьми. Единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей могут оформить родители детей от трех до 16-ти лет. Дополнительную поддержку также окажут малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Козни Луны и летнее солнцестояние: что ждет знаки зодиака в июне

Последние новости

4:42
Киркоров оборудовал шикарную спальню для сына в своем подмосковном «дворце»
3:42
«Я чиста перед собой»: Брухунова ответила на обвинения в развале брака Петросяна
3:17
1 июня — день Северного флота ВМФ России
2:43
Какие финанстовые изменения ждут россиян с 1 июня
2:05
До миллиарда детей по всему миру в прошлом году испытали на себе насилие
1:40
Кто стал победителем проекта «Солдатки»?

Сейчас читают

Понедельник, 1 июня — энергия этого для может оказаться разрушительной
ТОП-3 знаков зодиака, представители которых доводят женщин до ручки
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок