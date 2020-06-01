Какие финанстовые изменения ждут россиян с 1 июня
Новые технические возможности, в частности, упростили работу судебных прстаово.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
С начала лета произойдут изменения в финансовой жизни россиян.
С 1 июня должникам не уйти от взысканий. Судебным приставам откроют доступ ко всем банковским счетам, к информации о валюте, в которой хранятся деньги, и к данным о передвижении средств.
В июне банкам придется отменить так называемый «роуминг» — комиссию за денежные переводы из одного региона в другой. Теперь плательщик и получатель — клиенты одного банка — смогут делать это бесплатно.
Также в июне начнутся выплаты так называемых «коронавирусных» пособий — материальной помощи семьям с детьми. Единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей могут оформить родители детей от трех до 16-ти лет. Дополнительную поддержку также окажут малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
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