Шестилетнюю девочку, пропавшую после рыбалки с отцом, ищут в Крыму

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 121

По факту безвестного исчезновения малышки Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Шестилетняя девочка пропала в районе поселка городского типа Ленино в Крыму. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону, 31 мая малышка вместе с отцом и его приятелями пошла на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребенка без присмотра. Позже о пропаже внучки сообщила ее бабушка.

5-tv.ru

Как уточнили в МЧС, к поисково-спасательным работам привлечены 55 человек и 14 единиц техники. К поискам будут привлечены беспилотники. По факту безвестного исчезновения малышки возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» второй части статьи 105 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что масштабная операция по поискам пропавшей трехлетней девочки проходила в Псковской области.

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