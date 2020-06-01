Шестилетнюю девочку, пропавшую после рыбалки с отцом, ищут в Крыму
По факту безвестного исчезновения малышки Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: 5-tv.ru
Шестилетняя девочка пропала в районе поселка городского типа Ленино в Крыму. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону, 31 мая малышка вместе с отцом и его приятелями пошла на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребенка без присмотра. Позже о пропаже внучки сообщила ее бабушка.
Как уточнили в МЧС, к поисково-спасательным работам привлечены 55 человек и 14 единиц техники. К поискам будут привлечены беспилотники. По факту безвестного исчезновения малышки возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» второй части статьи 105 УК РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что масштабная операция по поискам пропавшей трехлетней девочки проходила в Псковской области.
Читайте также
61%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?