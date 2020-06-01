Шестилетнюю девочку, пропавшую после рыбалки с отцом, ищут в Крыму

Шестилетняя девочка пропала в районе поселка городского типа Ленино в Крыму. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону, 31 мая малышка вместе с отцом и его приятелями пошла на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребенка без присмотра. Позже о пропаже внучки сообщила ее бабушка.

5-tv.ru

Как уточнили в МЧС, к поисково-спасательным работам привлечены 55 человек и 14 единиц техники. К поискам будут привлечены беспилотники. По факту безвестного исчезновения малышки возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» второй части статьи 105 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что масштабная операция по поискам пропавшей трехлетней девочки проходила в Псковской области.