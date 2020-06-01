«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Вопрос с продлением договора затянулся из-за эпидемии коронавируса. Но, как признается сам Сергей Семак, у него не было сомнений в продолжении сотрудничества с «Зенитом».

«Новое соглашение с главным тренером сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1», — отмечается в сообщении.

Таким образом, Семак будет тренировать команду в течение еще двух лет, с возможностью продления на год.

«29 мая 2018-го Сергей Семак был назначен на пост главного тренера „Зенита“ и ровно через 340 дней привел сине-бело-голубых к золотым медалям», — сообщается на сайте клуба.

В текущем сезоне Российской премьер-лиге после 22 матчей «Зенит» с 50 очками на первом месте в турнирной таблице. Команда опережает на девять очков «Локомотив». На данный момент чемпионат России приостановлен из-за карантина. Его возобновление назначено на 21 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 мая петербургский клуб «Зенит» отметил юбилей.