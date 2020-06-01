«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком

|
Алиса Старжевская
17

Соглашение между футбольным клубом и его главным тренером подписано по схеме «2+1».

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Вопрос с продлением договора затянулся из-за эпидемии коронавируса. Но, как признается сам Сергей Семак, у него не было сомнений в продолжении сотрудничества с «Зенитом».

«Новое соглашение с главным тренером сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1», — отмечается в сообщении.

Таким образом, Семак будет тренировать команду в течение еще двух лет, с возможностью продления на год.

«29 мая 2018-го Сергей Семак был назначен на пост главного тренера „Зенита“ и ровно через 340 дней привел сине-бело-голубых к золотым медалям», — сообщается на сайте клуба.

В текущем сезоне Российской премьер-лиге после 22 матчей «Зенит» с 50 очками на первом месте в турнирной таблице. Команда опережает на девять очков «Локомотив». На данный момент чемпионат России приостановлен из-за карантина. Его возобновление назначено на 21 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 мая петербургский клуб «Зенит» отметил юбилей.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
70.75
-0.35 78.55
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
«Вы видели его?» — Кушанашвили заявил, что Волочкова выдумала историю с возлюбленным
12:04
«Дарите радость»: Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Евгению Симонову
11:58
Клиенты Сбербанка пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения
11:53
По делу серийных педофилов в Петербурге задержаны рок-музыкант и инженер
11:45
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком
11:38
«Куда лучше!» — Рэпер Элджей показал себя без линз и гризлов

Сейчас читают

Видео: Елена Воробей призналась, что инфицирована коронавирусом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок