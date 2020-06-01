«На пороге войны»: Бородина и Жужа вновь обменялись колкостями

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Алиса Старжевская
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Две звезды проекта «Дома-2» около десяти лет были близкими подругами.

«На пороге войны»: Бородина и Жужа вновь обменялись колкостями

Фото: Instagram @borodylia

Бывшая участница «Дома-2» Катя Жужа и ведущая телепроекта Ксения Бородина вновь обменялись колкостями в Instagram. Об этом сообщает Starhit.ru.

Около десяти лет светские львицы были подругами. Они вместе ходили на шопинг, посещали медийные тусовки, даже их дочери были подругами.

Instagram

Однако спустя некоторое время Жужа и Бородина разругались: Ксения посчитала, что Катя использует их дружбу в корыстных целях. Помимо этого, ходили слухи об интрижке Жужи с мужем Бородиной — Курбаном Омаровым.

Первое время светские львицы скрывали причины конфликта, но позже Ксения Бородина поделилась с общественностью подробностями ссоры.

«Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья — другим словом не могу ее назвать. Получила от меня все — я в свое время очень помогла ей воспитывать маленькую дочку, кормить, одевать и все остальное. Когда у человека появился аккаунт, я принимала участие в его раскрутке, все вы прекрасно это знаете», — заявила Ксения.

С того момента обе девушки не упускают случая, чтобы подколоть друг друга. В основном это происходит в их социальных сетях. Недавно Бородина опубликовала в сторис в Instagram запись, намекающую на Жужу.

«Катя, Лена, Вика, Глаша и прочие сварливые бабенки мне не интересны. Хайпажорки за два рубля. С такими даже воевать неинтересно. Нет никакого азарта», — написала теледива.

Instagram @borodylia

Катя не стала долго ждать и также в сторис в своем профиле опубликовала ответ бывшей подруге в виде мема.

«Я скакала к вам три дня и три ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны», — выложила Жужа.

Помимо Бородиной Катя Жужа перестала общаться с Дашей Пынзарь и с другими участниками проекта «Дом-2», так как они приняли сторону Ксении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пережившая измену мужа Ксения Бородина рассказала о разводе.

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