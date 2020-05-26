«Жить и мучиться ради детей нельзя» — пережившая измену мужа Бородина о разводе
37-летняя теледива состоит в браке с Курбаном Омаровым пять лет.
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Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Фото, видео: Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина регулярно отвечает на вопросы подписчиков в Instagram. На этот раз знаменитость спросили о том, как поступить женщине, которая пытается сохранить брак исключительно из-за детей.
«Жить с нелюбимым ради детей? С нелюбимыми, вообще, детей заводить не стоит. А если завели, стали жить вместе, может быть, все-таки была любовь? Семью всегда нужно стараться спасти. И для детей, конечно, развод — это трагедия. Торопиться не стоит», — ответила звезда.
При этом Ксения Бородина отмечает — есть случаи, когда расставания избежать не удастся. Например, если чувства между мужем и женой исчезли безвозвратно.
«Жить и мучиться только ради детей, если вы уже все перепробовали, и совсем плохо живется с супругом, однозначно нельзя!» — заявила звезда.
По ее словам, «счастливый родитель — это залог благополучия ребенка». Бородина уверена, что нельзя демонстрировать малышу на собственном примере установку «живи и мучайся».
Подобные советы и рекомендации телеведущая дает, исходя из личного опыта. В 2016 году в сети появилась информация о том, что супруг звезды Курбан Омаров ей изменил. Однако спустя некоторое время стало известно — Ксения Бородина дала мужу второй шанс.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина призналась — она страдает от панических атак.
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