Телеведущая Ксения Бородина регулярно отвечает на вопросы подписчиков в Instagram. На этот раз знаменитость спросили о том, как поступить женщине, которая пытается сохранить брак исключительно из-за детей.

«Жить с нелюбимым ради детей? С нелюбимыми, вообще, детей заводить не стоит. А если завели, стали жить вместе, может быть, все-таки была любовь? Семью всегда нужно стараться спасти. И для детей, конечно, развод — это трагедия. Торопиться не стоит», — ответила звезда.

При этом Ксения Бородина отмечает — есть случаи, когда расставания избежать не удастся. Например, если чувства между мужем и женой исчезли безвозвратно.

«Жить и мучиться только ради детей, если вы уже все перепробовали, и совсем плохо живется с супругом, однозначно нельзя!» — заявила звезда.

Instagram @borodylia

По ее словам, «счастливый родитель — это залог благополучия ребенка». Бородина уверена, что нельзя демонстрировать малышу на собственном примере установку «живи и мучайся».

Подобные советы и рекомендации телеведущая дает, исходя из личного опыта. В 2016 году в сети появилась информация о том, что супруг звезды Курбан Омаров ей изменил. Однако спустя некоторое время стало известно — Ксения Бородина дала мужу второй шанс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина призналась — она страдает от панических атак.