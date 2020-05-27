Ученые выяснили подробности падения астероида, убившего динозавров

Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что астероид, который убил динозавров 66 миллионов лет назад, упал на Землю под максимально опасным градусом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Оказывается, падение астероида предполагалось под углом 30 градусов. Однако, согласно данным исследования, он упал под углом 60 градусов на территорию нынешнего мексиканского полуострова Юкатан, отделяющего Мексиканский залив от Карибского моря, чем максимально увеличил производство изменяющих климат парниковых газов.

По словам ученых, столкновение гигантского астероида с Землей уничтожило около трех четвертей всех видов животных и растений, живущих в то время. Причем они могли сгореть заживо в течение нескольких минут. Также падение астероида могло образовать облако пыли, которое затмило солнце и спровоцировало «ядерную зиму».

«Он ударил по одному из самых смертоносных возможных углов. Наши моделирования дают убедительные доказательства того, что астероид ударил под крутым углом — возможно, 60 градусов над горизонтом — и приблизился к своей цели с северо-востока», — рассказал планетолог из Имперского колледжа Лондона Гарет Коллинз.

Астероид оставил после себя кратер шириной в 120 миль (около 193 километров) в зоне бедствия, испаряя камни и отправляя миллиарды тонн серы и углекислого газа в доисторические небеса.

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