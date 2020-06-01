В Израиле задержана банда, торговавшая женщинами из России и Украины

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Светлана Александрова
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Руководила преступной деятельностью 50-летняя дама, известная в стране спортсменка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

В Израиле задержаны восемь членов преступной группы, подозреваемых в торговле людьми из стран бывшего СССР и в отмывании денег. Как сообщил официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман, на протяжении нескольких лет преступники через русскоязычные интернет-ресурсы заманивали женщин, в том числе из России и с Украины, обещаниями, что они будут работать массажистками, но приехав в Израиль, они попадали в так называемые дискретные квартиры, где были вынуждены оказывать сексуальные услуги, а деньги за это получали члены банды.

«Среди жертв преступников — пять девушек из России и Украины, они сейчас находятся под защитой в рамках специальной программы для женщин, ставших жертвами сексуальных преступлений», — цитирует Зингермана ТАСС.

По словам представителя полиции, руководила бандой 50-летняя женщина — известная в Израиле спортсменка, имя которой пока не называется, а ее бывший муж занимался непосредственно отмыванием денег. Оба они арестованы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Тайны Смолвиля», американская актриса Эллисон Мэк призналась, что вербовала женщин в сексуальное рабство.

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