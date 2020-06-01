Какие изменения принесет второй этап снятия ограничений из-за COVID-19 в России?
Ограничения снимают постепенно, в зависимости от сложившейся в конкретном регионе страны ситуации.
Закрыть
Смотрите также:
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Пригожин прокомментировал историю с гуманитарной помощью в виде «Доширака»
Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
В России вторая волна снятия ограничений, введенных в период пандемии. С 1 июня в большинстве городов страны станет не обязательным ношение масок на улице, это правило оставят только для магазинов и аптек.
Что еще изменится, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов. В ведомстве советуют в условиях пандемии коронавируса увеличить расстояние между столиками.
Читайте также
41%
-1.04 77.64
-0.91
Нашли ошибку?