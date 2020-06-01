Какие изменения принесет второй этап снятия ограничений из-за COVID-19 в России?

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Ограничения снимают постепенно, в зависимости от сложившейся в конкретном регионе страны ситуации.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

В России вторая волна снятия ограничений, введенных в период пандемии. С 1 июня в большинстве городов страны станет не обязательным ношение масок на улице, это правило оставят только для магазинов и аптек.

Что еще изменится, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов. В ведомстве советуют в условиях пандемии коронавируса увеличить расстояние между столиками.

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