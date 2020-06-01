Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов
В ведомстве советуют в условиях пандемии коронавируса увеличить расстояние между столиками.
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Фото, видео: URA.RU/TASS
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе предприятий общепита в России в условиях пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что расстояние между столиками в торговом зале следует увеличить.
«Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра», — цитирует документ Роспотребнадзора ТАСС.
Помимо прочего, обновленные рекомендации содержат сведения о необходимости проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий.
Решение об открытии точек общественного питания в регионах будут принимать местные власти с учетом предложений санитарных врачей. Персоналу заведений перед началом рабочей смены будут измерять температуру. Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
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