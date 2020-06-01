Премьер-министр Армении Пашинян и члены его семьи заразились COVID-19
Все переносят болезнь без симптомов и находятся дома.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. Положительные тесты выявлены также у членов его семьи. Все переносят болезнь без симптомов и находятся дома. Глава правительства продолжает работать дистанционно.
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