Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки и попечительства в РФ

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова пожаловалась на работу органов опеки и попечительства. В ходе совещания с Владимиром Путиным омбудсмен отметила, что число обращений от людей, недовольных работой структуры выросло на 23%. Кроме того, по данным Кузнецовой, проверка подтвердила системный сбой в ее работе.

В связи с этим уполномоченный по правам ребенка при президенте предложила провести реформу органов опеки и попечительства.

«Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов, также дают основания полагать о наличии системных сбоев в работе этой структуры. Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера, а мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства», — подчеркнула омбудсмен.

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