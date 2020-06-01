Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки и попечительства в РФ
Уполномоченный по правам ребенка при президенте заявила, что число обращений с жалобами на работу соответствующих структур выросло на 23%.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова пожаловалась на работу органов опеки и попечительства. В ходе совещания с Владимиром Путиным омбудсмен отметила, что число обращений от людей, недовольных работой структуры выросло на 23%. Кроме того, по данным Кузнецовой, проверка подтвердила системный сбой в ее работе.
В связи с этим уполномоченный по правам ребенка при президенте предложила провести реформу органов опеки и попечительства.
«Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов, также дают основания полагать о наличии системных сбоев в работе этой структуры. Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера, а мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства», — подчеркнула омбудсмен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что единовременную помощь на детей от 3 до 16 лет в России начали выплачивать 1 июня.
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