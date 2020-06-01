Новая модернизированная техника пополнила парк МЧС Ленинградской области

Спасателям Ленинградской области бороться с ударами стихии поможет новая техника. Сегодня парк МЧС пополнили три десятка пожарных машин и спасательные катера. Все модели — модернизированные.

«Сегодня не каждое подразделение МЧС России может похвастаться такой техникой. Да, техника есть, но не в такой комплектации и не в таком качестве, но не так много», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам губернатора, правительство области также выделит средства на строительство новых пожарных подстанций в районах массовой жилой застройки.