Новая модернизированная техника пополнила парк МЧС Ленинградской области

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Три десятка пожарных машин и спасательные катера помогут бороться с ударами стихии.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Пирагис, 5-tv.ru

Спасателям Ленинградской области бороться с ударами стихии поможет новая техника. Сегодня парк МЧС пополнили три десятка пожарных машин и спасательные катера. Все модели — модернизированные.

«Сегодня не каждое подразделение МЧС России может похвастаться такой техникой. Да, техника есть, но не в такой комплектации и не в таком качестве, но не так много», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам губернатора, правительство области также выделит средства на строительство новых пожарных подстанций в районах массовой жилой застройки.

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