Момент обрушения железнодорожного моста в Мурманской области попал на видео

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Василий Заика
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В результате ЧП приостановлено грузовое и пассажирское сообщение на перегоне Выходной — Кола.

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Фото, видео: МЧС России, ВКонтакте @Российские железные дороги "РЖД"

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел днем 1 июня.

В ведомстве отметили, что река вышла из берегов и сместила опоры конструкции.

«Сегодня в 14.30 по московскому времени пострадавшая (в результате паводка — Прим.ред.) опора не выдержала, и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста», — сообщили в МЧС.

МЧС России

В результате происшествия пострадавших нет. Временно приостановлено грузовое и пассажирское сообщение на перегоне между станциями Выходной и Кола. Движение 18 поездов, следующих до Мурманска, Заполярной и Ковдора, прекращено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет проверяет данные об обрушении стены в жилом доме в Твери.

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