Момент обрушения железнодорожного моста в Мурманской области попал на видео

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел днем 1 июня.

В ведомстве отметили, что река вышла из берегов и сместила опоры конструкции.

«Сегодня в 14.30 по московскому времени пострадавшая (в результате паводка — Прим.ред.) опора не выдержала, и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста», — сообщили в МЧС.

МЧС России

В результате происшествия пострадавших нет. Временно приостановлено грузовое и пассажирское сообщение на перегоне между станциями Выходной и Кола. Движение 18 поездов, следующих до Мурманска, Заполярной и Ковдора, прекращено.

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