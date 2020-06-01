Челябинский храм временно переезжает в салон эротического массажа

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Карина Бернтгольц
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Религиозное учреждение закрывается на реконструкцию.

Челябинский храм временно переезжает в салон эротического массажа

Фото: Ural-66 / wikipedia.org

Храм Александра Невского на Алом поле в Челябинске закрывается на реконструкцию. На работы по восстановлению религиозного учреждения, построенного в 1892, выделено 464 миллионов рублей.

Как сообщает URA.RU, на время ремонтных работ богослужения будут проходить неподалеку от храма — в здании, прозванном местными жителями «утюгом» за его странную форму. Только вот, как удалось выяснить изданию, история этого помещения далека от религиозной культуры и была связана с увеселительными мероприятиями.

Оказалось, что здание было построено в 2005 со стороны Свердловского проспекта без всяких разрешений. В разное время в нем располагались различные ночные клубы, а впоследствии работал салон эротического массажа.

О начале церковных служб в таком сомнительном помещении ничего не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Кирилл освятил возрожденный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ленинградской области — главный храм Коневского мужского монастыря

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