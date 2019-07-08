Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря

, 12:33 Эфирная новость 77

Собор Рождества Пресвятой Богородицы реставрировали около трех лет.

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Фото, видео : konevets.ru, Пятый канал

Патриарх Кирилл освятил возрожденный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ленинградской области — главный храм Коневского мужского монастыря. Долгое время обитель находилась в плачевном состоянии. Чтобы ее отреставрировать, понадобилось около трех лет напряженной работы. И вот теперь увидеть святыню с многовековой историей смогут тысячи паломников.

Обряд освящения храма проводит лично Патриарх Кирилл. К этой обители у предстоятеля русской православной церкви особое отношение. Долгое время святыня с шестисотлетней историей находилась в плачевном состоянии. Возрождение одного из старейших православных монастырей началось после того, как его посетил президент России и поручил восстановление обители «Роснефти». Реконструкция велась в рамках благотворительной деятельности компании.

Что удалось восстановить с исторической точностью, своими глазами увидел Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о псковских храмах, которые вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря

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