Путин назвал идеальную дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин назвал подходящую дату голосования по поправкам в Конституцию. Оно может состояться 1 июля. Глава государства отметил, что перед соответствующей процедурой необходим временной промежуток в 30 дней, который позволит выработать меры безопасности, а гражданам к ним привыкнуть, поэтому такая дата представляется удобной.

Ранее планировалось провести процедуру 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса все готовящиеся мероприятия пришлось отложить. Сейчас ситуация с COVID-19 в стране постепенно стабилизируется, поэтому, по словам главы РФ, можно задуматься о новых сроках проведения всероссийского голосования.

«Мы перенесли дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, исходя из главного приоритета — сохранения жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого», — пояснил российский лидер.

Комментируя возможность провести голосование в конце июня, Путин отметил, что не стоит его «смешивать» с Парадом Победы, который планируется провести 24 июня.

«Парад Победы — это святое дело. Не будем его ни с чем смешивать. И экономить не надо. Один из побудительных мотивов проведения голосования в День Парада — это экономия средств, потому что тоже нерабочий день. Не будем точно на этом экономить», — добавил президент.

В совещании приняли участие сопредседатели рабочей группы по поправкам в Конституцию Талия Хабриева, Павел Крашенинников и Андрей Клишас, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какие поправки к Конституции россияне считают приоритетными.