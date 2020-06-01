Памфилова: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
Изначально Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится через месяц. Предложения рабочей группы по подготовке голосования сегодня выслушал президент. Владимир Путин назначил дату — 1 июля — исходя из главного приоритета государства — сохранения жизни и здоровья граждан
По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, безопасность граждан — главное условие при подготовке голосования. Поэтому, процесс предложено проводить поэтапно. Граждане смогут высказывать свое мнение уже с 25 июня.
«Все эти меры позволят обеспечить участникам голосования, то есть тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин», — заявила Памфилова на рабочем совещании с президентом РФ.
Опросы социологов показали, что абсолютное большинство россиян — 93% — знают или слышали о предстоящем голосовании и 67% готовы принять в нем участие. Такие данные публикует ВЦИОМ.
Из тех, кто хочет высказать свое мнение, более 60% готовы поддержать предложенные изменения в Конституцию. 17% опрошенных пока не определились. По словам председателя рабочей группы, большинство россиян отмечают необходимость скорейшего принятия предложенных поправок.
Работа над поправками в Конституцию России началась еще в январе. И не останавливалась даже в условиях пандемии. Эксперты работали в формате онлайн.
Проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.
Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не будут друг с другом контактировать, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него будут разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования будет изменять температуру, выдавать защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводить дезинфекцию рук. Все члены ИК пройдут тестирование на COVID-19.
Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.
Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.
По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституцию РФ важно внедрить как можно скорее, при том что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.
Вследствие этого, важно начать действовать максимально четко и слаженно, руководствуясь новыми мерами по развитию сферы здравоохранения, укреплению финансового положения граждан и, особенно, многодетных семей, приложить все усилия на восстановление экономики, а также помочь малому и среднему бизнесу.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 1 июля может стать нерабочим из-за голосования по поправкам в Конституцию.
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