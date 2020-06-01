Что известно о въехавшем в толпу протестующих в Миннеаполисе украинце?
Мужчина протаранил толпу протестующих из-за убийства афроамериканца людей. Его задержали на месте.
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Фото, видео: Facebook / bogdan vechirco, Twitter @bobbydupree, @8NewsNow
В Миниаполисе задержан мужчина, совершивший наезд на грузовике на толпу бунтующих из-за убийства полицейским афроамериканца граждан. Как стало известно изданию «Страна.ua», им оказался украинец Богдан Вечирко.
О мужчине известно, что он живет в городе Отсиго, расположенном недалеко от Миннеаполиса. Ему 35 лет, он работает на грузовую компанию. Кроме того, Вечирко — ярый сторонник президента США Дональда Трампа. По данным прессы, он неоднократно делал крупные пожертвования партии республиканцев, а также комитету Make America Great Again.
Издание утверждает, что у мужчины уже были проблемы с законом. Его обвиняли в ложных вызовах спасателей, нападении на членов семьи, угрозах насилием. Он был судим по статье «Хулиганство», кроме того, не пристегивался ремнем безопасности и управлял снегоходом без регистрации.
На сайте для мигрантов Vinograd.us утверждается, что Вечирко — уроженец Винницкой области. На странице в Facebook, предположительно принадлежащей ему, были фотографии мужчины в военной форме. Однако вскоре все снимки исчезли, сам профиль был вычищен.
Волна протестов вспыхнула в Миннеаполисе несколько дней назад в связи со смертью афроамериканца после задержания сотрудниками полиции. На кадрах задержания видно, что погибший мужчина не оказывал сопротивления, однако один из правоохранителей наступил ему коленом на шею и держал так продолжительное время. Позднее задержанный умер в больнице. Через некоторое время под давлением протестующих полицейских задержали, но это не остановило массовые возмущения. К настоящему моменту, как писал ранее 5-tv.ru, беспорядки охватили уже 15 американских штатов. Кроме того, в поддержку простых американцев вышли на улицы к посольству США жители нескольких стран Европы.
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