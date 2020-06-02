Какие небесные явления ожидают землян в июне?

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Алина Потёмкина
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Астроном рассказал, какая планета исчезнет с небосклона из-за одного из этих явлений.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nie Yunpeng, / Scott Kelly, /Sunil Pradhan, /Albert Ivan Damanik, / Nick Adams

Богатым на астрономические явления выдался 2020 год. Как рассказал информагентству «Новости Приднестровья» директор центра астрономии ПГУ Александр Выхристенко, жителей Земли ожидают два солнечных затмения и четыре лунных. Два из этих значимых событий приходятся на июнь.

По его словам, сначала нас ждет так называемое затмение Венеры. Это явление, когда планету не будет видно, случится 3 июня в преддверии лунного затмения.

«Она будет располагаться между Землей и Солнцем и пропадет из видимости на небосклоне примерно на неделю. Венера будет отражать солнечный свет в сторону самого Солнца и поэтому не будет видна», — рассказал ученый.

Затем, 5 июня, случится уже лунное затмение. Оно будет неполным, но наблюдать это явление смогут жители всей европейской части планеты. Оно начнется в девять часов вечера, а хорошо различимо станет после десяти.

«Вслед за Венерой из видимости пропадет Луна, правда, ненадолго и не полностью. 5 июня ждем полутеневое лунное затмение. Тень Земли закроет ее примерно на 60%», — объяснил Выхристенко.

Солнечное затмение тоже будет неполным, добавил ученый. В России его смогут наблюдать только, если 21 июня будет ясная погода.

«Луна не то что полностью закроет солнце, но она будет несколько меньше видимого диаметра Солнца. Вокруг темного диска Луны, который как бы наползет на Солнце, будет видна светящаяся оконечность лишь частично рано утром, примерно в районе девяти часов утра», — рассказал ученый.

Полного солнечного затмения в 2020 году не будет. Однако завершится июнь метеорным потоком Боотиды, который будет виден с 22 июня по 2 июля. Лучше всего его смогут наблюдать жители Башкирии. Пик явления со взрывающимися метеорами придется на ночь с 27 на 28 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое коридор затмений, и как он сказывается на жизни людей.

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