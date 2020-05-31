Коридор затмений 2020: для каких знаков зодиака он наиболее опасен?

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Виктория Андреева
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Эксперт в области астрологии и предсказаний Марина Мещерская объяснила, как обезопасить себя от самого сложного периода в году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Varun Kumar Mukhia; 5-tv.ru

Ведущий астролог Марина Мещерская в беседе с 5-tv.ru рассказала, чего ожидать представителям разных знаков зодиака от предстоящего коридора затмений, а также объяснила, что это за явление и чем оно опасно.

По словам эксперта, коридор затмений — особый период из нескольких солнечных и лунных затмений, требующий от людей пристального внимания к собственному здоровью и отношениям с окружающими. Так, например, неосторожно брошенное слово или одно необдуманное действие могут обернуться настоящей бедой.

«Уже 5 июня произойдет Лунное затмение. В этот период под влиянием своих эмоций мы можем совершить непоправимые ошибки. Поэтому лучше не принимать важных решений. Стараться не расходиться, не разводиться, не увольняться. Те же рекомендации действуют на протяжение всего коридора затмений. 21 июня состоится Солнечное затмение и еще одно 5 июля», — пояснила Мещерская.

Астролог отметила, что особые рекомендации распространяются на людей, рожденных под знаками Стрельца, Козерога, Близнецов и Рака. По словам эксперта, затмения окажут на них особое влияние. В этот период возможны серьезные конфликты на работе и дома, проблемы со здоровьем и тому подобные неприятные вещи. В связи с чем необходимо приложить максимум усилий, чтобы держать под контролем свои действия и отказаться от принятия жизненно важных решений до лучших времен.

«Если что-то произошло с вами хорошее само — замечательно, радуйтесь! Вы сможете это использовать. Но если что-то у вас не идет, подумайте, точно ли вам это нужно? Скорее всего, судьба пытается уберечь вас от неправильного пути, по которому вы хотите идти», — подытожила Марина Мещерская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие периоды в 2020 году лучше всего подходят для выстраивания отношений с противоположным полом.

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