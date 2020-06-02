Два затмения и ретроградные планеты. Что делать в богатом на явления июне?

В июне все население Земли ожидает целая череда астрономических явлений, которые сильно повлияют на жизнь людей. Два затмения — лунное и солнечное, а также ретроградная фаза Венеры и Меркурия. О том, какие перемены сулят нам эти аспекты положения небесных тел, изданию Primamedia.ru рассказала астролог Елена Мориа.

По ее словам, с 30 мая по 15 июня в небе образуется деструктивная комбинация, которая предвещает информационные войны и агрессию. А 5 июня будет полутеневое лунное затмение, которое негативно повлияет на самочувствие людей.

«Очень аварийно опасный период, может спровоцировать большое количество аварий, травм, операций. Постарайтесь в период с 3 по 6 июня сохранить контроль над эмоциями и перенесите сложные поездки и выяснение отношений на другие дни. Возможно резкое обострение хронических заболеваний», — предупредила астролог.

До 25 июня Венера будет ретроградной. А с 9 по 10 июня она перейдет в соединение со звездой Альдебаран. Это означает, что влюбить в себя объект желания можно будет без труда: достаточно одного ласкового взгляда.

Следом нас ожидает ретроградный Меркурий — с 18 июня. Это означает, что после этой даты лучше свернуть все дела и не совершать важные сделки и крупные покупки. Также не рекомендуется менять работу, успехом такой резкий шаг не завершится.

«С 18 июня, после разворота Меркурия в ретроградное движение, многие процессы затормозятся, поэтому некоторые дела придется свернуть или заняться их „переформатированием“. Пока Меркурий будет ретроградным, не стоит начинать что-то новое. Серьезные и важные документы с 18 июня лучше не подписывать», — заметила Елена Мориа.

В конце месяца, 21 июня, нас ожидает солнечное затмение. В этом году оно пересекается во времени с днем летнего солнцестояния, что усиливает энергетику этого явления. Этот период ознаменуется сильными переменами в жизни, успех будет зависеть от приложенных усилий.

«Затмение в первом градусе Рака совпадет с летним солнцестоянием. Поэтому это исключительно сильное затмение, запускающее глобальные трансформационные процессы. Закладывается фундамент чего-то очень важного в нашей жизни», — рассказала астролог.

В особенности эти перемены коснутся семейной жизни. Возможны поиск новой опоры, союзника и даже заключение брака. Не исключено возвращение в вашу жизнь человека из прошлого и возобновление отношений.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какие небесные явления ожидают землян в июне.