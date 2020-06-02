В НАТО ответили на претензии о росте активности бомбардировщиков рядом с Россией

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За последние два месяца самолеты ВВС США были несколько раз развернуты, после приближения к границе Калининградской области на расстояние в десять километров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /US Marines, 5-tv.ru

Ряд крупных военных учений США и их союзников отменен или сокращен. Так в НАТО ответили на заявление нашего Минобороны о повышенной концентрации западных вооружений у границ России.

Однако, в северо-атлантическом Альянсе объяснили все вовсе не желанием снизить напряженность, а пандемией коронавируса. Правда, в НАТО никак не прокомментировали недавние маневры в Баренцевом море, о которых уведомили буквально в последний момент. Антироссийскую направленность этих учений отмечали даже многие западные журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ выразили беспокойство резким ростом активности ВВС США  возле Калининградской области.

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