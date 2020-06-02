Генштаб: ВВС США резко увеличили активность возле Калининградской области

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Стратегические бомбардировщики регулярно за последние два месяца появляются на расстоянии в десять километров от границы.

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Фото, видео: EPA/WALLACE WOON/ТАСС

НАТО увеличивает количество учений антироссийской направленности. По данным Генштаба, вблизи наших границ резко возросла активность Военно-воздушных сил США и их союзников.

В апреле и мае полеты стратегической бомбардировочной авиации были зафиксированы вдоль полуострова Камчатка. Затем самолеты альянса были замечены над акваторией Черного моря, над Украиной, а также в Балтийском море.

«В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстоянии до десяти километров. Во всех случаях наши средства ПВО своевременно обнаруживали стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В Генштабе отметили, что все призывы России о переносе учений подальше от наших границ в НАТО игнорируют.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после заявления США о выходе из ДОН американский бомбардировщик заметили над Охотским морем.

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