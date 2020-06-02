«Ты хотел бы на мне жениться?» — Барановская спровоцировала Дмитрия Борисова

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Ниса Мурзанаева
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По мнению астрологов, телеведущие имеют высокую любовную совместимость. Неужели в отечественном шоу-бизнесе образовалась новая парочка?

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Фото, видео: Instagram @ddborisov

Юлия Барановская любит откровенничать с подписчиками в своем Instagram-аккаунте. Один из пользователей соцсети задал кумиру провокационный вопрос — мечтает ли она выйти замуж за коллегу по цеху Дмитрия Борисова? Телеведущая не растерялась, и «перевела стрелки» на своего потенциального ухажера.

«Дима, а ты хотел бы на мне жениться? Как только он ответит — я вам сообщу», — написала звезда.

Дмитрий Борисов в свою очередь решил поинтересоваться мнением поклонников. Он опубликовал запись Барановской в своем аккаунте и устроил голосование.

«Мы подходим друг другу?» — спросил ведущий.

Instagram @ddborisov

70% опрошенных заявили, что звезды действительно хорошо бы смотрелись вместе. Интересно, что астрологи утверждают то же самое. Юлия Барановская и Дмитрий Борисов — одногодки. Обоим телеведущим 34 года. Вот только Барановская по знаку зодиака Близнецы, а ее возможный суженый — Лев.

Такая пара имеет высокую любовную совместимость. Они будут блистать в обществе, прекрасно гармонируя внешне. При этом женщина-Близнецы и мужчина-Лев приумножают положительные качества друг друга.

Правда, по мнению астрологов, после конфетно-букетного этапа Лев может заметить, что его возлюбленная не собирается поступаться своей свободой. Она будет встречаться с друзьями, не отпросившись у Льва, посвящать больше времени работе и увлечениям, нежели любимому мужчине, а также не сможет быть настолько же хозяйственной, как того бы хотелось Льву.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская рассталась с таинственным возлюбленным после двух лет отношений.

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