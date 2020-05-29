Два года счастья и любви: Барановская рассталась с таинственным возлюбленным

Теле- и радиоведущая Юлия Барановская огорошила фолловеров новостью о расставании с давним возлюбленным. Нет, сегодня речь пойдет не о бывшем гражданском муже звезды — футболисте Андрее Аршавине — а об очередном таинственном поклоннике.

В рамках популярного YouTube-шоу «50 вопросов» Юлия приоткрыла завесу личной жизни. Артистка призналась, что последние несколько лет состояла в отношениях с прекрасным мужчиной. Правда, фамилию и имя его называть не стала. Лишь уточнив, что экс-возлюбленный — персона непубличная.

«Сейчас я не в отношениях. Мы встречались 2,5 года. Так случилось, что мы разошлись. Хочу ли я замуж? Да! После штампа сразу все покажу!» — смеясь, отметила Барановская.

Instagram @baranovskaya_tv

Юлия также добавила, что после расставания с именитым футболистом, от которого она родила троих прекрасных детей, имела и еще несколько любовных связей. Но все они больше походили на мимолетную интрижку, чем на серьезные, взрослые отношения.

Кстати, по словам самой Барановской, с Андреем Аршавиным она не виделась уже порядка шести лет. Звезда признается, что не стремиться лично участвовать в новой жизни бывшего сожителя, но искренне недоумевает, почему спортсмен забыл про существование собственных детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Барановская вновь заявила о желании любить и быть любимой.