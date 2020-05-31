Поддержка безработных — государственный приоритет: Путин призвал помочь тем, кто лишился заработка
В России меры господдержки с самого начала пандемии были ориентированы как раз на то, чтобы сохранить рабочие места.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Важнейшая поправка в Конституцию — о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. К тому же в новой редакции впервые появляется пункт, согласно которому Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. В условиях пандемии мы снова убедились насколько востребованы эти изменения. Как актуальны они сейчас в период невиданного ранее давления на экономику страны.
В среду, 27 мая, Владимир Путин провел очередное совещание о ситуации на рынке труда. Количество официально зарегистрированных безработных в России растет. Сейчас это порядка двух миллионов человек. И это было ожидаемо. Пандемия ударила по многим сферам экономики. И не только в России, конечно же. С проблемой безработицы столкнулись все государства мира.
Для сравнения в США эта цифра превысила уже сорок миллионов. Именно столько человек обратились за пособием с марта этого года. А всего на планете без работы могут остаться, по оценкам экспертов, до двух миллиардов человек. В России меры господдержки с самого начала пандемии были ориентированы как раз на то, чтобы сохранить рабочие места. Причем не просто разово выплатить людям деньги, а сделать так, чтобы у них был стабильный источник дохода. Поддержка безработных — это государственный приоритет.
«Еще раз обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах России: внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти. Важнейшая задача — создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но, конечно, с соблюдением всех требований безопасности, и нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли. Собственно говоря, мы это и делаем, это, безусловно, основа восстановления занятости», — сказал Владимир Путин.
И главное, на что обратил внимание президент, упрощенный порядок получения денег. Власти на местах должны сделать так, чтобы люди не бегали по инстанциям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии.
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