«До сих пор вспоминаем с содроганием»: Савичева винит себя в потере ребенка

Певица Юлия Савичева продолжает винить себя в том, что по своему легкомыслию потеряла неродившегося ребенка. Артистка поделилась своими переживаниями в авторской колонке на HELLO.RU.

Звезда рассказала, что до появления дочери Ани у нее была неудавшаяся беременность. Несмотря на ожидание первенца, популярная певица не сбавляла оборотов в своей карьере и продолжала трудиться на износ.

«Не слушая советов врачей, я продолжала работать в сумасшедшем графике. Неделями не бывала дома — бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи — я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием!» — откровенно рассказала певица.

После этого случая семья знаменитости решила не говорить на больную для Савичевой тему, а сама артистка серьезно взялась за свое здоровье, когда поняла, что снова беременна.

«Каждая пара, которая задумывается о пополнении, должна помнить, что это очень серьезный момент жизни и он не терпит легкомыслия», — заявила Савичева.

Летом 2017 года певица родила дочку Аню. В течение долгого времени певица не показывала своего первенца широкой публике, и лишь когда девочке исполнилось два года, она поделилась фото с фанатами.

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