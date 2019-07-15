«Красавицы»: Юлия Савичева впервые показала свою дочь — фото

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Дочери певицы Анне исполнилось два года.

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Фото, видео : Instagram @yuliasavicheva

Известная российская певица Юлия Савичева растрогала поклонников чрезвычайно милым поздравлением своей дочери Ани. В воскресенье, 14 июля, девочке исполнилось два года. В честь этого события артистка впервые решилась показать фанатам свою малышку.

«Два года назад ты появилась на свет, и наша жизнь изменилась навсегда! Музыка наполнилась новыми красками, слова — смыслами, а каждый новый день — радостью и благодарностью. Спасибо тебе за то, что дала нам все это», написала артистка в Instagram.

Instagram @yuliasavicheva

«Красавицы!» — прокомментировал один из подписчиков Савичевой.

«От души!» — добавил другой.

«Присоединяюсь к поздравлениям!» — отметил юзер.

Юлия Савичева поблагодарила поклонников за поздравления и комплименты и даже пообещала, что передаст их дочери. Аня родилась в 2017 году в браке певицы с композитором Александром Аршиновым.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты похвалили Савичеву за трепетное отношение к дочери.

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