Известная российская певица Юлия Савичева растрогала поклонников чрезвычайно милым поздравлением своей дочери Ани. В воскресенье, 14 июля, девочке исполнилось два года. В честь этого события артистка впервые решилась показать фанатам свою малышку.

«Два года назад ты появилась на свет, и наша жизнь изменилась навсегда! Музыка наполнилась новыми красками, слова — смыслами, а каждый новый день — радостью и благодарностью. Спасибо тебе за то, что дала нам все это», — написала артистка в Instagram.

Instagram @yuliasavicheva