Известная российская певица Юлия Савичева растрогала поклонников чрезвычайно милым поздравлением своей дочери Ани. В воскресенье, 14 июля, девочке исполнилось два года. В честь этого события артистка впервые решилась показать фанатам свою малышку.
«Красавицы!» — прокомментировал один из подписчиков Савичевой.
«От души!» — добавил другой.
«Присоединяюсь к поздравлениям!» — отметил юзер.
Юлия Савичева поблагодарила поклонников за поздравления и комплименты и даже пообещала, что передаст их дочери. Аня родилась в 2017 году в браке певицы с композитором Александром Аршиновым.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты похвалили Савичеву за трепетное отношение к дочери.