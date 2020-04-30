«Мы его потеряли»: жена футболиста Малафеева о страшной трагедии всей своей жизни

Знаменитый российский футболист Вячеслав Малафеев и его супруга Екатерина счастливы вместе уже долгих восемь лет. У пары есть общий сын Алекс, а также супруги воспитывают двоих детей спортсмена от его первого брака — Максима и Ксению.

Казалось, эта семья — идеальная: дети уважают и слушаются родителей, а звездные папа и мама любят друг друга до беспамятства. Но, к сожалению, даже у таких людей есть страшные и тяжелые периоды в жизни.

Так, недавно Екатерина Малафеева призналась, что несколько месяцев назад потеряла долгожданного ребенка, пишет ФАН.

«Ни одной женщине я не пожелаю пережить подобное. Мне было очень тяжело. Ведь я уже представляла, что нас станет шестеро», — рассказала тайну звезда.

Instagram @malafeeva_ekaterina

Екатерина поведала, что узнала о беременности в начале прошлого года. Женщина готовилась покорять Эльбрус, но в один момент внутренний голос ей подсказал, что делать этого не нужно. Через пару дней тест показал долгожданные «две полоски».

«Как мы были счастливы. Не передать словами нашу радость. Через какое-то время уехали на Бали. Нежились под солнышком, мечтали и строили планы. После возвращения я пошла на узи и шок: «У вас замершая беременность, у плода нет сердечка», — вспоминала супруга спортсмена.

Конечно, из такой ситуации был единственный выход: экстренный медикаментозный аборт. Позже оказалось, что вмешательство сильно повлияло на здоровье Екатерины. Так, сегодня ей необходимо лечь под нож хирурга еще раз, чтобы попытаться забеременеть вновь. Однако такие перспективы супругу Малафеева не пугают.

«В нашей семье не принято ныть. Я верю только в лучшее и знаю, что все будет хорошо», — подытожила звезда.

В комментариях поклонники знаменитой четы выразили свои искренние соболезнования Екатерине и пожелали здоровья и настоящего счастья ее семье.

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