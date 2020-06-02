Более 700 тысяч российских семей получают пособие на ребенка

Пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка получают 718 тысяч российских семей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

Глава Минтруда заявил, что особое внимание правительство уделяет помощи семьям, где растут дети в возрасте до трех лет. Котяков отметил: это наиболее уязвимая категория, поскольку в таких семьях чаще всего работает только один родитель, а второй находится в отпуске по уходу за ребенком. Для их поддержки с начала этого года ежемесячные выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им возраста трех лет. Ранее такая выплата предоставлялась только до достижения ребенку полутора лет.

Кроме того, теперь за пособием могут обратиться семьи, где средний душевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Ранее такой порог отсечения составлял один прожиточный минимум, указал министр.

«Благодаря этому сегодня уже 718 тысяч семей ежемесячно получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Всего этим правом могут воспользоваться 80% наших семей, и в 2020 году на эти цели нами будет направлен 151 миллиард рублей», — сообщил Котяков.

По словам главы Минтруда, дополнительно для всех семей, где воспитываются дети до трех лет за апрель, май и июнь введена ежемесячная выплата по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Эти пособия могут помочь пяти миллионам детей. Сейчас они уже выплачиваются семьям и охватывают 3,7 миллиона детей. К этому дню перечислено 36,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по информации Минтруда, 150 миллиардов рублей выплачено семьям с детьми от 3 до 16 лет.