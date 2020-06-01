Спустя всего шесть часов с момента старта единоразовых выплат семьям в рамках поддержки населения на фоне пандемии 15 миллионов детей с 3 до 16 лет уже получили в общей сложности 150 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил представитель Минтруда РФ.

«С 1 июня началось перечисление единовременных выплат на детей в возрасте от трех до 16 лет. <…> Всего единовременную выплату могут получить семьи, в которых воспитывается 22 миллиона детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже глава Минтруда Антон Котяков лично подтвердил эту информацию, а также отметил, что подобные меры сегодня очень востребованы. Ведь некоторые граждане не просто лишились привычного заработка из-за COVID-19, а были и вовсе уволены в связи с разорением предприятий.

«Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 млн детей, и сейчас еще выплаты продолжаются», — подытожил государственный деятель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава кабмина Михаил Мишустин поручил главам субъектов жестко контролировать ситуацию с выплатами на детей от трех до 16 лет.