Исполнитель хита «Трава у дома», солист группы «Земляне» Сергей Скачков сердечно поздравил создателей и сотрудников космодрома Байконур с 65-летием со дня его основания.

«Хочу всех поздравить с этой прекрасной датой! Я помню, когда все это начиналось, городишко был не особо привлекательный. Так вот, я хочу пожелать всем байконурцам, чтобы он расцвел и был самым крутым городом в Казахстане!», — заявил музыкант в беседе с 5-tv.ru.

Певец также вспомнил о времени, когда впервые выступал на космодроме перед запуском ракеты. По его словам, эти ощущения — никогда и ни с чем не сравняться.

«Там прекрасная школа, прекрасный директор. Они нас так встретили! Ой! <…> Наверное, то, как взлетает ракета, это как в песне поется „Рокот космодрома“, — это действительно рокот! Это завораживает!», — отметил Скачков.

По словам музыканта, в момент исполнения композиции «Трава у дома» перед астронавтами он испытывал настоящую гордость. Ведь эта песня — настоящий гимн.

«Я им пел! Американка спела какую-то непонятную песню, на что я им сказал: «Вот видите, наши космонавты взлетают и у них есть своя прекрасная песня. А у вас нет!» — смеясь, вспоминал артист.

Сергей Скачков добавил, что сегодня выступления на космодромах скорее редкость, чем традиция. Однако он все также мечтает вновь оказаться на Байконуре и прочувствовать фантастическую атмосферу полета человека в космос.

Ранее 5-tv.ru рассказал о легендарном космодроме Байконур и показал кадры первого пуска ракеты в открытый космос.