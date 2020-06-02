«Когда взлетает ракета — это завораживает»: солист группы «Земляне» о 65-летии Байконура
Певец Сергей Скачков вспомнил о первом выступлении перед пуском ракеты в открытый космос.
Закрыть
Смотрите также:
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Пригожин прокомментировал историю с гуманитарной помощью в виде «Доширака»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Исполнитель хита «Трава у дома», солист группы «Земляне» Сергей Скачков сердечно поздравил создателей и сотрудников космодрома Байконур с 65-летием со дня его основания.
«Хочу всех поздравить с этой прекрасной датой! Я помню, когда все это начиналось, городишко был не особо привлекательный. Так вот, я хочу пожелать всем байконурцам, чтобы он расцвел и был самым крутым городом в Казахстане!», — заявил музыкант в беседе с 5-tv.ru.
Певец также вспомнил о времени, когда впервые выступал на космодроме перед запуском ракеты. По его словам, эти ощущения — никогда и ни с чем не сравняться.
«Там прекрасная школа, прекрасный директор. Они нас так встретили! Ой! <…> Наверное, то, как взлетает ракета, это как в песне поется „Рокот космодрома“, — это действительно рокот! Это завораживает!», — отметил Скачков.
По словам музыканта, в момент исполнения композиции «Трава у дома» перед астронавтами он испытывал настоящую гордость. Ведь эта песня — настоящий гимн.
«Я им пел! Американка спела какую-то непонятную песню, на что я им сказал: «Вот видите, наши космонавты взлетают и у них есть своя прекрасная песня. А у вас нет!» — смеясь, вспоминал артист.
Сергей Скачков добавил, что сегодня выступления на космодромах скорее редкость, чем традиция. Однако он все также мечтает вновь оказаться на Байконуре и прочувствовать фантастическую атмосферу полета человека в космос.
Ранее 5-tv.ru рассказал о легендарном космодроме Байконур и показал кадры первого пуска ракеты в открытый космос.
Читайте также
36%
-0.73 76.78
-0.86
Нашли ошибку?