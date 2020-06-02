Походный сейф времен ВОВ обнаружили поисковики в Ростовской области
Металлический короб с секретными документами, заминированный изнутри, удалось открыть без взрыва.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/MAGPHOTO, 5-tv.ru
Редкая находка в Ростовской области. На месте кровопролитных боев в Великую Отечественную поисковики обнаружили сейф. Металлический короб был заминирован изнутри. Чекисты привязали к дверце гранату Ф-1. Сейф смогли открыть без взрыва, а внутри оказались секретные документы. Все подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Бориса Корягина.
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