Походный сейф времен ВОВ обнаружили поисковики в Ростовской области

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Металлический короб с секретными документами, заминированный изнутри, удалось открыть без взрыва.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/MAGPHOTO, 5-tv.ru

Редкая находка в Ростовской области. На месте кровопролитных боев в Великую Отечественную поисковики обнаружили сейф. Металлический короб был заминирован изнутри. Чекисты привязали к дверце гранату Ф-1. Сейф смогли открыть без взрыва, а внутри оказались секретные документы. Все подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Бориса Корягина.

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